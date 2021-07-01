أخبار عاجلة

أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل -
ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«تيرزيتش» مديرًا فنيًا لـ«دورتموند» حتى 2025

Print
«تيرزيتش» مديرًا فنيًا لـ«دورتموند» حتى 2025 «تيرزيتش» مديرًا فنيًا لـ«دورتموند» حتى 2025

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن نادى بروسيا دورتموند الألمانى عن تعيين إيدين تيرزيتش، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بشكل دائم حتى عام 2025، وذلك بعد المستوى الذى ظهر به مع الفريق فى النصف الثانى من الموسم الماضى. وقال النادى، فى بيان رسمى عبر موقعه وحسابه على توتير: «فى مفاجأة لكل محبى بروسيا دورتموند، إيدين تيرزيتش مستمر فى البى فى بى حتى 2025، ويتولى منصب المدير الفنى».

وكان ايدين تيرزيتش تولى تدريب بوروسيا دورتموند بشكل مؤقت فى الموسم المنقضى، ونجح فى قيادته للفوز بلقب كأس ألمانيا للمرة الخامسة فى تاريخه، بعد الفوز على نظيره لايبزيج بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على الملعب الأوليمبى فى برلين، كما أنهى مسابقة الدورى فى المركز الثالث برصيد 64 نقطة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض

أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض

الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي

الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي

«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا»

«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا»

«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده

«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده