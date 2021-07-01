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رطوبة مرتفعة وشبورة مائية وحرارة تصل لـ44 درجة.. حالة الطقس من الخميس إلى الثلاثاء المقبل

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رطوبة مرتفعة وشبورة مائية وحرارة تصل لـ44 درجة.. حالة الطقس من الخميس إلى الثلاثاء المقبل رطوبة مرتفعة وشبورة مائية وحرارة تصل لـ44 درجة.. حالة الطقس من الخميس إلى الثلاثاء المقبل

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة ونسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من الخميس 1 يوليو إلى الثلاثاء 6 يوليو 2021، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

ويسود ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من 3 الى 4 درجات.

وتكون متوسط نسب الرطوبة طوال هذه الفترة كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى ليلا من 80% الى 82% والصغرى نهارا من 30% الى 33%

- السواحل الشمالية : العظمى ليلا من 90% الى 93% والصغرى نهارا من 40% الى 45%

- جنوب سيناء : العظمى ليلا من 55% الى 60% والصغرى نهارا من 30% الى 35%

- شمال الصعيد : العظمى ليلا من 40% الى 50% والصغرى نهارا من 25% الى 30%

- جنوب الصعيد : العظمى ليلا من 30% الى 35% والصغرى نهارا من 15% الى 20%

وتسود شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية الى المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة طوال هذه الأيام.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الخميس 1 يوليو إلى الثلاثاء 6 يوليو 2021.

- درجات الحرارة ونسب الرطوبة الخميس 1 يوليو 2021:

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 39 درجة والسواحل الشمالية 33 درجة وجنوب سيناء 40 درجة وشمال الصعيد 41 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة.

- درجات الحرارة الخميس 1 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 39 درجة والسواحل الشمالية 32 درجة وجنوب سيناء 40 درجة وشمال الصعيد 40 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة.

- درجات الحرارة الجمعة 2 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 39 درجة والسواحل الشمالية 35 درجة وجنوب سيناء 41 درجة وشمال الصعيد 41 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة.

- درجات الحرارة السبت 3 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 40 درجة والسواحل الشمالية 32 درجة وجنوب سيناء 42 درجة وشمال الصعيد 42 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة.

- درجات الحرارة الأحد 4 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 38 درجة والسواحل الشمالية 31 درجة وجنوب سيناء 40 درجة وشمال الصعيد 39 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة.

- درجات الحرارة الاثنين 5 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 37 درجة والسواحل الشمالية 31 درجة وجنوب سيناء 39 درجة وشمال الصعيد 38 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة.

- درجات الحرارة الثلاثاء 6 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 38 درجة والسواحل الشمالية 32 درجة وجنوب سيناء 39 درجة وشمال الصعيد 39 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة ومتوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من الخميس 1 يوليو إلى الثلاثاء 6 يوليو 2021.

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المصرى اليوم

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