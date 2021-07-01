أخبار عاجلة

أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل -
ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«بارتى» تحمل آمال أستراليا فى طوكيو

Print
«بارتى» تحمل آمال أستراليا فى طوكيو «بارتى» تحمل آمال أستراليا فى طوكيو

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ستقود آشلى بارتى، المصنفة الأولى عالميا، أحلام أستراليا فى حصد ميدالية ذهبية أوليمبية فى طوكيو فى منافسات التنس، وسط آمال البلاد فى نيل أول ميدالية فى 17 عاما فى الألعاب.

وستكون بارتى وأليكس دى مينو، المصنف الأسترالى الأول فى منافسات الرجال، ونيك كيريوس المصنف 60 عالميا ضمن ثمانية لاعبين يشاركون لأول مرة فى الفريق الأسترالى الأوليمبى للتنس.

ويتكون الفريق الأسترالى من 11 لاعبا، ويضم أيضا سمانثا ستوسور بطلة أمريكا المفتوحة سابقا فى ظهورها الخامس بالألعاب.

وقالت بارتى فى نشره الاتحاد الأسترالى: «هذا ما كنت أحلم به، وأنا بكل تأكيد متحمسة جدا للذهاب إلى هناك وتمثيل الأخضر والذهبى.. هذا فريق متحد ولا أستطيع الانتظار حتى أكون جزءا منه».

وستشارك بارتى وكذلك دى مينو وجون ميلمان المصنف 43 عالميا فى منافسات الفردى والزوجى، بينما سيلعب كيريوس فى الفردى فقط.

وسيعود الثنائى الأوليمبى ميلمان وجون بيرز، المتخصصان فى منافسات الزوجى، للظهور فى الألعاب للمرة الثانية وسط آمال أسترالية بحصد أول ميدالية فى اللعبة منذ أن فازت أليسيا موليك ببرونزية فى أوليمبياد أثينا 2004.

وتنطلق منافسات التنس فى طوكيو يوم 24 يوليو المقبل. فى سياق آخر، أعلنت لاعبة التنس الرومانية، سيمونا هاليب، انسحابها من أوليمبياد طوكيو بسبب الإصابة فى ربلة الساق (السمانة).

وكانت هاليب تأمل الذهاب إلى أبعد مدى فى أوليمبياد طوكيو الشهر المقبل، لكنها لن تتعافى فى الوقت المناسب، بعد أن غابت عن بطولتى فرنسا المفتوحة وويمبلدون بسبب الإصابة التى لحقت بها الشهر الماضى فى بطولة روما للأساتذة.

وانضمت هاليب إلى الأمريكية سيرينا ويليامز والإسبانى رافائيل نادال فى الانسحاب من الأوليمبياد.

وكتبت هاليب الفائزة بلقبين فى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى عبر حسابها على «تويتر» للتواصل الاجتماعى: «لا شىء يجعلنى أشعر بالفخر أكثر من تمثيل رومانيا، لكن للأسف فإن الشفاء من إصابتى فى ربلة السائق يحتاج لوقت أطول واتخذت قرار الانسحاب من دورة الألعاب الأوليمبية هذا الصيف».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بى ايه ميديا) عن هاليب قولها: «بعد خيبة الأمل المتمثلة فى الغياب عن بطولتى فرنسا المفتوحة وويمبلدون، فإن اضطرارى للانسحاب من الأوليمبياد شىء من الصعب استيعابه، لكنى عازمة على العودة بشكل أقوى».

وختمت بالقول: «سأشاهد وأشجع الرياضيين الرومانيين من المنزل».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو

بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو

ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو

ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو

عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو)

عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو)

أحمد داش يطرح برومو «الحرامي 2» ويعلن موعد عرضه (فيديو)

أحمد داش يطرح برومو «الحرامي 2» ويعلن موعد عرضه (فيديو)