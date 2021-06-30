محسن هنداوي يقترب من صيد المحلة

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اقتراب محسن هنداوي لاعب أندية غزل المحلة وطلائع الجيش وسموحة السابق، من توقيع عقود انضمامه إلى فريق صيد المحلة في صفقة انتقال حر.

وقال أحمد الجندي مساعد المشرف العام على الكرة بصيد المحلة: «توصلنا لاتفاق مع اللاعب محسن هنداوي كأول تدعيمات الصيف وسيتم توقيع عقد يمتد لموسمين خلال أيام قليلة».

وأضاف: «هنداوي يتمتع بقدرات فنية مميزة ولياقة عالية، بالإضافة إلى الخبرات الطويلة، وقدم أداء متميز خلال موسمنا الأخير في الدرجة الثالثة، حيث قاد فريق دسوق وشارك في معظم المباريات».

وأكمل الجندي: «محسن هنداوي يعرف الأجواء داخل مدينة المحلة جيداً ويعتبر من أفضل لاعبي غزل المحلة خلال الفترة التي شارك فيها ضمن قائمة زعيم الفلاحين».

وتمكن صيد المحلة من بلوغ دوري الدرجة الثانية، بعد موسم صعب ومنافسة ماراثونية مع مركز شباب كوم حمادة في الدرجة الثالثة في نفس المجموعة التي تواجد فيها محسن هنداوي رفقة دسوق.

وخاض صاحب الـ40 عامًا 27 لقاء خلال الموسم الماضي، وسجل 9 أهداف ومرر 15 كرة حاسمة.