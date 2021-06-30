ليندسي غراهام: إيران تتلاعب بإدارة بايدن وتسعى للسيطرة على سوريا والعراق

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حذر أحد كبار أعضاء من أسلوب تعامل الرئيس جو بايدن مع إيران، قائلاً إن طهران «تتلاعب بإدارته، وتسعى لجعل العالم رهينة لها».

وقال السيناتور البارز عن ولاية ساوث كارولينا، ليندسي غراهام، والمعروف بقربه من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، في مقابلة مع «فوكس نيوز»، إن النظام الإيراني «يُشبه النظام النازي في ألمانيا خلال عهد أدولف هتلر»، معتبراً أن هتلر كان يُحركه «التفوق العرقي»، أما الإيرانيون فتُحركهم «دوافع التفوق الديني».

وأضاف، في حديثه عن الإيرانيين، «يحاولون طردنا من سوريا والعراق، حتى يتمكنوا من السيطرة على سوريا والعراق وإيران، وإقامة الهلال الشيعي»، على حد تعبيره.

وتابع: «يحاولون صنع سلاح نووي لجعل العالم رهينة، ويقضوا يوماً ما على دولة إسرائيل. إنهم في طريقهم لتحقيق كل ذلك ما لم نجرِ تصحيحاً الآن».

وأعرب السيناتور الجمهوري البارز، عن قلقه البالغ إزاء «إمكانية اندلاع حرب بين إيران وإسرائيل»، مضيفاً: «دولة إسرائيل في وضع سيئ هنا. كم من الوقت ينتظرون قبل أن يتصرفوا؟ لا أعتقد أنه يمكنك الوثوق بالولايات المتحدة فيما يتعلق بأمن إسرائيل».

واعتبر أن «ما لا يفهمه بايدن هو من هم قادة إيران الدينيون»، لافتاً إلى أن الإيرانيين لديهم خطة «لا تستوعب المسيحيين أو اليهود أو المسلمين المعتدلين سواء الشيعة أو السنة»، على حد قوله.

وزاد: «لذلك هذا هو أهم حدث منذ الثلاثينيات. لدينا فرصة لإبقاء إيران على المحك. لدينا فرصة لتحجيمهم. لكنهم يزدادون قوة كل يوم، لأن بايدن لا يفهم طبيعة التهديد».