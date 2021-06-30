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أفغانستان: حركة طالبان تسيطر على 4 مقاطعات بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي

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أفغانستان: حركة طالبان تسيطر على 4 مقاطعات بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي أفغانستان: حركة طالبان تسيطر على 4 مقاطعات بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي

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سيطرت حركة طالبان على مراكز 4 مقاطعات بولايات مختلفة في الوقت الذي تنسحب فيه القوات الأمريكية من أفغانستان، حيث من المقرر أن يكتمل الانسحاب الأمريكي بحلول 11 سبتمبر المقبل، وفقًا لتأكيدات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووفقًا لما ذكرته قناة طلوع نيوز المحلية، فإنه منذ أمس سقطت 4 مقاطعات بيد طالبان، وهي ألاساي في ولاية كابيسا، وجيلان في غزني، وكالدار في بلخ، وفيروز نختشار في سامانغان، واستعادت القوات الحكومية السيطرة على مركز مقاطعة شينواري في ولاية بروان.

ومن المنتظر أن تنسحب القوات الأمريكية في 11 سبتمبر المقبل في الذكرى الـ20 لغزو أفغانستان ردًا على أحداث 11 سبتمبر.

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