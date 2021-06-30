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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده ستواصل العمل مع روسيا لاستمرار الهدوء في سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، في ولاية أنطاليا جنوب غربي تركيا.

وأوضح أوغلو أنهما بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية والتطورات في سوريا، وليبيا، وأفغانستان، وإقليم ناجورو كارباخ.

وأكد المسؤول التركي التزام بلاده بوحدة الأراضي السورية، وتابع: «لأجل ذلك ينبغي إحياء العملية السياسية، مشددا على ضرورة تطهير سوريا من التنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديدا لوحدة البلاد».

وحول ليبيا، قال آمل أن يستمر كل شيء كما هو مخطط له في ليبيا، ويتم تشكيل إدارة تمثل الجميع عبر إجراء انتخابات، ويتم إرساء السلام والاستقرار فيها، لافتًا أن هناك فرصة مهمة، ثمة حكومة مؤقتة جديدة، ومجلس رئاسي، مشددًا على ضرورة تلبية احتياجات الشعب الليبي حتى إجراء انتخابات جديدة في البلاد.