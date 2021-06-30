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البرهان يشكر المجتمع الدولي على المساعدة فى إعفاء الديون

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البرهان يشكر المجتمع الدولي على المساعدة فى إعفاء الديون البرهان يشكر المجتمع الدولي على المساعدة فى إعفاء الديون

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أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وأعضاء المجلس، عن شكرهم وتقديرهم، للمجتمع الدولي، على الوفاء بالتزاماته، في جهدهم المتواصل في إعفاء ديون السودان الخارجية.

وأشاد المجلس، في بيان اليوم الأربعاء، بوصول السودان إلى «نقطة القرار» الخاصة بمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون «هيبك»، وبذلك يكون السودان أصبح مؤهلا للحصول على الإعفاء من الديون.

وأعرب مجلس السيادة عن التحية لجمهورية فرنسا للدور الكبير الذي قامت به، من خلال استضافتها لمؤتمر دعم السودان في 17 مايو الماضي، ما أسهم في حشد الدعم الإقليمي والدولي من أجل المساعدة في إعفاء ديون السودان.

كما أشاد بجهود المؤسسات المالية الدولية، مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي أسهمت من خلال الاتصالات والمحادثات التي أجرتها في دعم جهود السودان من أجل إعفاء ديونه.

المصرى اليوم

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