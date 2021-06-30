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رغم انخفاضه في الصباح.. أسباب ارتفاع الذهب مساء اليوم الأربعاء 30 يونيو

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رغم انخفاضه في الصباح.. أسباب ارتفاع أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء 30 يونيو رغم انخفاضه في الصباح.. أسباب ارتفاع الذهب مساء اليوم الأربعاء 30 يونيو

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شهد سعر الذهب، مساء اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021، ارتفاعًا مفاجئًا، رغم هبوطه في الصباح واتجاه مؤشر النداول نحو الانخفاض لينقذ نفسه من تحقيق أسوء انخفاض شهري منذ عام 2016، حيث حقق الذهب انخفاض قوى في الصباح بمستهل التعاملات ولكنه تمكن من استعادة الخسائر القوية في ساعات قليلة.

ويأتى ارتفاع اسعار الذهب عالميا إلى عدة أسباب أهمها استغلال المتداولين فرصة الانخفاض للشراء، وتراجع عوائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات بقوة مع استقرار مؤشر الدولار الأمريكى، بالاضافة لوجود مخاوف عالمية جديدة من سلالة دلتا المتحورة من والتى تنتشر في أوروبا الآن وسط مخاوف من استجابة مناعية ضعيفة للقاحات .

وشهد سعر الذهب في مصر، مساء اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا بسبب ارتفاع الأسعار عالميا في ظل ضعف الإقبال عليه محليا، مع انتشار مخاوف من عودته للانخفاض مرة ثانية .

وأعلنت شعبة الذهب في أن عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء الأربعاء، بلغ 885 جنيها، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 775 جنيها، والعيار 18 قيراطًا 666 جنيها والجنيه الذهب بسعر 6200 جنيهًا.

وشهد سعر الذهب عالميا، صباح اليوم، ارتفاعا ملحوظا في نهاية التداول ثمحيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب دورة الولايات المتحدة بنسبة 0.34%، كما ارتفع الذهب في التعاملات الفورى بنسبة 0.35%.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء الاربعاء، 782.07 جنيه، وكان في الصباح 775.18 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،771.64 $، وكانت في الصباح 1،759.70 $ .

«المصري اليوم» تنشر أسعار الذهب مساء الأربعاء 30 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر دون المصنعية.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 883 إلى 886
عيار 22 810 إلى 813
عيار 21 773 إلى 775
عيار 18 663 إلى 665
عيار 14 515 إلى 517
عيار 12 442 إلى 443
الاونصة 27،475 إلى 27،546
الجنيه الذهب 6،148 إلى 6،200
الكيلو 883،429 إلى 889،714

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، مساء الأربعاء 30 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 893.79 جنيه 56.96 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 819.31 جنيه 52.21 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 782.07 جنيه 49.84 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 670.34 جنيه 42.72 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 521.38 جنيه 33.23 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 446.90 جنيه 28.48 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 372.41 جنيه 23.73 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 6،256.55 جنيه 398.72 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27،800.04 جنيه 1،771.64 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 89،379.22 جنيه 5،695.96 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 893،792.17 جنيه 56،959.55 $

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المصرى اليوم

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