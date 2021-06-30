★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب، مساء اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021، ارتفاعًا مفاجئًا، رغم هبوطه في الصباح واتجاه مؤشر النداول نحو الانخفاض لينقذ نفسه من تحقيق أسوء انخفاض شهري منذ عام 2016، حيث حقق الذهب انخفاض قوى في الصباح بمستهل التعاملات ولكنه تمكن من استعادة الخسائر القوية في ساعات قليلة.

ويأتى ارتفاع اسعار الذهب عالميا إلى عدة أسباب أهمها استغلال المتداولين فرصة الانخفاض للشراء، وتراجع عوائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات بقوة مع استقرار مؤشر الدولار الأمريكى، بالاضافة لوجود مخاوف عالمية جديدة من سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا والتى تنتشر في أوروبا الآن وسط مخاوف من استجابة مناعية ضعيفة للقاحات .

وشهد سعر الذهب في مصر، مساء اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا بسبب ارتفاع الأسعار عالميا في ظل ضعف الإقبال عليه محليا، مع انتشار مخاوف من عودته للانخفاض مرة ثانية .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء الأربعاء، بلغ 885 جنيها، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 775 جنيها، والعيار 18 قيراطًا 666 جنيها والجنيه الذهب بسعر 6200 جنيهًا.

وشهد سعر الذهب عالميا، صباح اليوم، ارتفاعا ملحوظا في نهاية التداول ثمحيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب دورة الولايات المتحدة بنسبة 0.34%، كما ارتفع الذهب في التعاملات الفورى بنسبة 0.35%.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء الاربعاء، 782.07 جنيه، وكان في الصباح 775.18 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،771.64 $، وكانت في الصباح 1،759.70 $ .

«المصري اليوم» تنشر أسعار الذهب مساء الأربعاء 30 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر دون المصنعية.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 883 إلى 886 عيار 22 810 إلى 813 عيار 21 773 إلى 775 عيار 18 663 إلى 665 عيار 14 515 إلى 517 عيار 12 442 إلى 443 الاونصة 27،475 إلى 27،546 الجنيه الذهب 6،148 إلى 6،200 الكيلو 883،429 إلى 889،714

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، مساء الأربعاء 30 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

اقرأ أيضا :

«يتعرض لضغوط».. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021

فقد بريقه.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الإثنين 28 يونيو 2021

ارتفاع جديد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم السبت 26 يونيو 2021

تذبذب أسعار الذهب في مصر وعالميا اليوم السبت 26 يونيو 2021 (تعرف على الأسباب)

ارتفع بهذه القيمة.. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الجمعة 25 يونيو 2021