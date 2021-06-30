رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج

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باشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي،رفع ‎كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لموسم الحج العام الحالي، وكما جرت عليه العادة السنوية.

ووفقًا لما ذكره موقع «سبق» السعودي فإنه يتم رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرّفة؛ بأيدي ٣٧ موظفاً بمقدار 3أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع.

و‏تتم عملية رفع ثوب ‎الكعبة المشرفة على مراحل تبدأ من فك أسفل الثوب من جميع الجوانب وكذلك الأركان بارتفاع ثلاثة أمتار ومن ثم فك الحبل السفلي وإخراجه من الحلق.