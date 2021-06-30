أخبار عاجلة

أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

يطلب ضم نجم الترجي لخلافة فرجاني ساسي

Print
الزمالك يطلب ضم نجم الترجي لخلافة فرجاني ساسي يطلب ضم نجم الترجي لخلافة فرجاني ساسي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فتح مسؤولو نادي خط مفاوضات مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب خط وسط فريق الترجي التونسي للظفر بخدماته بداية من الموسم المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي الزمالك دخلوا في مفاوضات مع محمد علي بن رمضان من أجل التعاقد معه، في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مع فريق الترجي هذا الموسم.

ويرى باتريس كارتيرون أن بن رمضان سيكون أفضل بديل لمواطنه فرجاني ساسي لاعب الفريق الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد حتى الآن.
يُذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة غزل المحلة، المقرر إقامتها الإثنين المقبل، على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور

صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور

تردد قناة نادي الزمالك الجديد على النايل سات

تردد قناة نادي الزمالك الجديد على النايل سات

مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي

مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي

الزمالك يهدد الجبلاية ويدعو لاجتماع طارئ بسبب الدوري

الزمالك يهدد الجبلاية ويدعو لاجتماع طارئ بسبب الدوري