أخصائية نفسية: علاج حالة التبلد بعد التعرض لصدمة يأخذ وقتا طويل

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أكدت بسمة محراز، أخصائية الصحة النفسية، على ضرورة التخلص من فكرة الانطواء وغلق الغرفة على النفس عند التعرض لصدمة نفسية، قائلة «لازم نكسر الفكر دا، ونتقبل حدوث أي شيء سلبي».

وأضافت «بسمة»، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن البعض قد ينفي فكرة تعرضه لوجع أو غدر أو آلام حتى لا يدخل في مرحلة انهيار، وهذا الأمر قد يكون صحيًا على المدى القصير.

وتابعت: «لكن لو الأمر زاد، فهناك حاجة للذهاب إلى متخصص، حالة الإنكار الصدمة في البداية شيء إيجابي، ولكن إذا استمرت فقد يتعرض الشخص للتبلد أو الانفجار»، لافتة إلى أن علاج حالة التبلد أو الانفجار بعد التعرض لصدمة قد يأخذ وقت كبير.