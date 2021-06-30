أخبار عاجلة

أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أخصائية نفسية: علاج حالة التبلد بعد التعرض لصدمة يأخذ وقتا طويل

Print
أخصائية نفسية: علاج حالة التبلد بعد التعرض لصدمة يأخذ وقتا طويل أخصائية نفسية: علاج حالة التبلد بعد التعرض لصدمة يأخذ وقتا طويل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت بسمة محراز، أخصائية الصحة النفسية، على ضرورة التخلص من فكرة الانطواء وغلق الغرفة على النفس عند التعرض لصدمة نفسية، قائلة «لازم نكسر الفكر دا، ونتقبل حدوث أي شيء سلبي».

وأضافت «بسمة»، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن البعض قد ينفي فكرة تعرضه لوجع أو غدر أو آلام حتى لا يدخل في مرحلة انهيار، وهذا الأمر قد يكون صحيًا على المدى القصير.

وتابعت: «لكن لو الأمر زاد، فهناك حاجة للذهاب إلى متخصص، حالة الإنكار الصدمة في البداية شيء إيجابي، ولكن إذا استمرت فقد يتعرض الشخص للتبلد أو الانفجار»، لافتة إلى أن علاج حالة التبلد أو الانفجار بعد التعرض لصدمة قد يأخذ وقت كبير.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض

أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض

الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي

الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي

«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا»

«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا»

«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده

«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده