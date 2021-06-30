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لافروف: محادثات بايدن وبوتين تم التأكيد على فرضية أن الحرب النووية غير مقبولة

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لافروف: محادثات بايدن وبوتين تم التأكيد على فرضية أن الحرب النووية غير مقبولة لافروف: محادثات بايدن وبوتين تم التأكيد على فرضية أن الحرب النووية غير مقبولة

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كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي في لافروف ،إن المحادثات الأخيرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، انتهت باتفاق لبدء حوار موضوعي حول الاستقرار الاستراتيجي وتم التأكيد على الفرضية الحاسمة بأن الحرب النووية غير مقبولة.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي سارع فيه قادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى الإدلاء بتصريحات تفيد بأنه لم يتغير شيء في مقاربتهم تجاه . إنهم مستعدون لمزيد من التدهور في العلاقات مع موسكو، يتم تحديد سياسة الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد من قبل أقلية عدوانية معادية للروس، وهو ما تم تأكيده بالكامل في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي 24 و25 يونيو، حيث تمت مناقشة آفاق العلاقات مع روسيا.

ولفت لافروف في مقال له، إلى أن ما تمت الموافقة عليه «على هامش» قمة مجموعة السبع في 10 يونيو بين جو بايدن ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، وهو ميثاق أنجلو أمريكي أطلسي جديد، والذي تم تقديمه كنسخة محدثة من الوثيقة التي وقعها روزفلت ودبليو تشرشل في عام 1941 بنفس الاسم، والتي لعبت بعد ذلك دورًا مهمًا في البحث عن معالم النظام العالمي بعد الحرب، ولم تقل واشنطن أو لندن كلمة واحدة عن الحقيقة التاريخية الرئيسية:

وأشار إلى أنه تم تحديد روسيا والصين على أنهما حاملتا الاستبداد كعقبة رئيسية أمام تنفيذ الدورة التي تم الإعلان عنها في قمم يونيو. بشكل عام، في حين الغرب يغرس الشمولية في الشؤون العالمية، ويتخذ موقفا إمبرياليا واستعماريا جديدا فيما يتعلق بالدول الأخرى:

المصرى اليوم

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