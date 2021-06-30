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حركة فتح: اذا استفزينا سنقف على قلب رجل واحد

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حركة فتح: اذا استفزينا سنقف على قلب رجل واحد حركة فتح: اذا استفزينا سنقف على قلب رجل واحد

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شارك آلاف الفلسطينيين مساء اليوم بالمهرجان الجماهيري الحاشد الذي دعت إليه حركة فتح في الضفة الغربية، تحت شعار «جبل النار حراس البيدر.. فلسطين حدودها أرواحنا»، وذلك على دوار الشهداء بوسط مدينة نابلس.

وقال محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، أمام آلاف الفتحاويين: «لا أحد يستفز فتح.. لأنها إذا ما استُفِزَّت وقفت كلها على قلب رجل واحد من أجل الحفاظ على دماء الشهداء، ومن أجل الحفاظ على المشروع الوطنى الفلسطيني».

وأضاف العالول: «كلما احتدمت المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي نجد من يحاول أن يشتت قوتنا ويعرقل المسيرة ويلفت الأنظار عن الاحتلال وجرائمه».

وقال العالول إن «من يتآمر على فتح في هذه المرحلة يفعل ذلك لأن فتح رفضت صفقة القرن، ورفضت التخلى عن القدس وعن الحقوق الوطنية».

وحيَّا العالول كافة «القرى والمدن المُقاوِمة في كافة الأراضي الفلسطينية»، وقال إن «بيتا هي أيقونة المقاومة الشعبية»، وأكد أن «المعركة مستمرة حتى الحرية».

المصرى اليوم

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