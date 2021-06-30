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الإيقاف يبعد عاشور واوباما عن تدريبات

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الإيقاف يبعد عاشور واوباما عن تدريبات الزمالك الإيقاف يبعد عاشور واوباما عن تدريبات

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حصل الثنائي يوسف إبراهيم “أوباما” وإمام عاشور لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي على راحة من مران اليوم الأربعاء.

وأدى أوباما تدريبات استشفائية على هامش المران، ويغيب أوباما وعاشور عن لقاء الزمالك وغزل المحلة بسبب الإيقاف.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال، خلال مران اليوم الأربعاء. ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، قبل مواجهة غزل المحلة المقبلة.

وأشرف على المران فرناندو مخطط الأحمال وأحمد عصمت مساعد مخطط الأحمال، وقام الثنائي بمنح التعليمات للاعبين خلال المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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