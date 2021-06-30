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رفع كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لموسم حج 1442 هـ

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رفع كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لموسم حج 1442 هـ رفع كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لموسم حج 1442 هـ
رفع الجزء السفلي بأيدي 37 موظفاً سعودياً بمقدار 3 أمتار تقريباً

رفع كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لموسم حج 1442 هـ

تباشر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الآن رفع ‎كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لموسم الحج ١٤٤٢هـ، وكما جرت عليه العادة السنوية.

ويتم رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرّفة؛ بأيدي ٣٧ موظفاً من أبناء الوطن، بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً ، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع.

و‏تتم عملية رفع ثوب ‎الكعبة المشرفة على مراحل تبدأ من فك أسفل الثوب من جميع الجوانب وكذلك الأركان بارتفاع ثلاثة أمتار ومن ثم فك الحبل السفلي وإخراجه من الحلق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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