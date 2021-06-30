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الأخضر الأولمبي يستعد لودية أوغندا استعدادًا للأولمبياد .. و"الفرج " يغيب

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الأخضر الأولمبي يستعد لودية أوغندا استعدادًا للأولمبياد .. و"الفرج " يغيب الأخضر الأولمبي يستعد لودية أوغندا استعدادًا للأولمبياد .. و"الفرج " يغيب
العمري بدأ برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي

الأخضر الأولمبي يستعد لودية أوغندا استعدادًا للأولمبياد .. و

واصل السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في الرياض، والذي يمتد حتى الخامس من شهر يوليو المقبل، في إطار المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، والتي تركّزت على تطبيقهم لمران تكتيكي في النواحي الدفاعية على الضغط العالي، أعقبه العمل على الكرات الثابتة في النواحي الدفاعية.

من جهة أخرى، شهدت الحصة التدريبية عدم مشاركة اللاعب سلمان الفرج نظير شعوره بإجهاد خفيف، فضّل الجهاز الطبي على إثرها إراحته مع عمل تمارين خاصة، في حين بدأ اللاعب عبد الإله العمري اليوم برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي.

ويختتم المنتخب السعودي في تمام السابعة من مساء غدٍ الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد تحضيراته لمواجهة منتخب أوغندا الأول وديًا يوم بعد غدٍ الجمعة.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، إلى جانب منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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