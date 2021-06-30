عمرو عبد الحميد يعلن إصابته بفيروس كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الإعلامي عمرو عبدالحميد إصابته بفيروس كورونا، قائلا: «أنا الحمد لله بخيرفي مرحلة التعافي حاليًا، وأُصبت بكورونا منذ أكثر من أسبوع».

وقال عمرو عبدالحميد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «تن»: «أنا بستجيب للعلاج والمرحلة الصعبة عدت على خير».

وأضاف عمرو عبدالحميد: «أنا كنت في زيارة سريعة إلى روسيا وتنقلت بين أماكن كثيرة بالطيران الداخلي في روسيا، ومن الممكن أن أكون أُصبت بالعدوى هناك».

وتابع عمرو عبدالحميد: «حالتي الصحية في تحسن مستمر، وخلال أيام سوف أعود مرة أخرى لتقديم برنامجي مجددًا».