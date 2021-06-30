خبيرة علاقات: هذا سبب تحول المرأة لشخصية «نكدية» بعد الزواج

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قال ياسمين ياقوت خبيرة العلاقات الأسرية، إن الرجل قبل أن يدخل في مرحلة الزواج يسمع الكثير من الانتقادات من أصدقائه على الزواج، معقبة: «الراجل بيكون داخل الزواج مترقب، وبيكون عايز يذبح القطة لمراته».

وتابعت «ياقوت»، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي، ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن المرأة في الغالب قبل الزواج تكون «فرفوشة»، ولكنها تتغير بعد الزواج تتحول لشخصية «نكدية» مثلما يتحدث الراجل، معقبة: «الست بتكون فرفوشة قبل الزواج، يعني النكد دا مش عيب صناعة من الأول».

ولفتت إلى أن المرأة كائن مرهف الحس، وتفكر دائمًا بمشاعرها، والرجل لا يتفهم هذا الأمر، وعندما تضايق من بعض المواقف الصغيرة، يقوم الرجل بوصفها ببعض الأشياء السلبية مثل قوله: «إنتي بومة»، وهذا الأامر قد يؤدي إلى تصاعد المشاكل فيما بينهما.