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خالد الجندي يكشف حقيقة حرق الجن للمنازل: «نصب»

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خالد الجندي يكشف حقيقة حرق الجن للمنازل: «نصب» خالد الجندي يكشف حقيقة حرق الجن للمنازل: «نصب»

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أكد الشيخ خالد الجندي أنه لا يوجد ما يسمى بحرق الجن للمنازل، مؤكدًا أن «كل هذه الأعمال نصب».

وأضاف الجندي خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة «»، اليوم الأربعاء أن «لفظ شيخ السلطان لا يعني شيخ السلطة، حتى أنه يفتخر بأنه شيخ السلطان الذي لا يرضى بظلم ويحارب الفساد أينما كان، متابعًا أنه «قاهر العفاريت» وذلك لأنه أكد أنه لا يوجد ما يسمى حريق قرى على يد الجن، حتى أن بعض المشايخ هاجموه».

وشدد على أنه «لا يرفض التراث ولكن لا يوجد سحر من بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه حدث تطور وتغير من بعد وفاة نبي الله، معلقًا على ذكر السحر في القرآن بأن هناك أشياء ذكرت في كتاب الله ولكنها لم تعد موجودة الآن في العصر الحاضر مثل الجزية وما ملكت أيمانكم».

وتابع: «هناك أشياء في القرآن محكوم عليه بالنص التاريخي، وأنه يضم القصص والتشريع والتوحيد ولكنه لا يضم شئ واحد فقط، ومن يقرأ القرآن يعلم ذلك، متعجبًا من أن البعض هاجمه بسبب تصريحاته الخاصة بإنكاره للسحر، ولكن الآن علموا أنه كان على حق».

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