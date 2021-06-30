حسام حبيب يسامح والده بعد الأزمة الأخيرة: «بغير عليك مهما أزتني»

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رفض المطرب حسام حبيب ما قاله والده عن نفسه إنه «عجزت وكبرت وخرفت» عقب تصريحاته الأخيرة عن علاقته بزوجته المطربة شيرين عبدالوهاب، التي أثارت جدلًا كبيرًا.

ونشر حسام صورة لوالده عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأربعاء، وعلق عليها قائلًا: «وأنا مقبلش أبدا أنك تقول على نفسك عجوز، خرف بحكم السن لأني زي ما بغير على بيتي ومراتي برده غصب عني بغير على أبويا مهما أزتني، ومهما عملت لأنك عارف أن عمري ما همني رأي حد فيا، يهمني بس رضا ربنا عني، وأنا هاعمل زي ما ربنا سبحانه وتعالى ما أمرني، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرًا.. صدق الله العظيم«.