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موسيماني يتطلع لتحقيق أول فوز له على بيراميدز في ولايته للأهلي

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موسيماني يتطلع لتحقيق أول فوز له على بيراميدز في ولايته للأهلي موسيماني يتطلع لتحقيق أول فوز له على بيراميدز في ولايته للأهلي

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يسعى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لتحقيق أول انتصاراته على حساب بيراميدز، خلال المواجهة التي ستجمع الفريقين مساء غدٍ الخميس بمنافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

موسيماني سبق وأن تقابل أمام بيراميدز وجهاً لوجه في مباراتين سابقيتن.

الأولى كانت بالدور الثاني للدوري في الموسم الماضي وحسمها التعادل السلبي بدون أهداف، والثانية بالدور الأول للمسابقة في الموسم الحالي وتكررت نتيجة التعادل السلبي.

ويتطلع الجنوب أفريقي لتحقيق انتصاره الأول على بيراميدز في موقعة الغد بعد التعادل أمامه خلال 180 دقيقة سابقة.

وتولى موسيماني تدريب الأهلي في أكتوبر من عام 2020.

المصرى اليوم

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