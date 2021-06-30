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طبيب يحذر حازم امام من التحامل علي نفسه في التدريبات

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طبيب الزمالك يحذر حازم امام من التحامل علي نفسه في التدريبات طبيب يحذر حازم امام من التحامل علي نفسه في التدريبات

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حذر الدكتور محمد اسامه طبيب الفريق الكروي الاول لنادي ، حازم امام كابتن الفريق والظهير الايمن، من التحامل على نفسه في التدريبات من اجل اللحاق بمباراة غزل المحلة المقررة «الاثنين» في الدوري.

ويعاني حازم امام، من الاصابة بإجهاد في عضلة السمانة، يؤدي على اثره برنامج تأهيلي تحت اشرف الجهاز الطبي للزمالك، وسيخضع اللاعب، لبعض الفحوصات «الثلاثاء»، لتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وخضع مدافع الزمالك لتدريبات تأهيلية، وذلك ضمن البرنامج المخصص له من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بعد إصابته بالإجهاد في عضلة السمانة. ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

وحدد طبيب الزمالك، برنامج تدريبي لحازم، يتضمن اداء بعض تدريبات التقوية داخل صالة الجيمانزيوم، بالاضافة إلى بعض التدريبات المائية بخلاف الجري الخفيف حول الملعب.

المصرى اليوم

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