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بعد إسقاط الهلال.. الخويلدية بطلاً لـ "مهرجان براعم المستقبل للكرة الطائرة"

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بعد إسقاط الهلال.. الخويلدية بطلاً لـ

توّج نائب رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة سعد الرويس ومدير قسم الشؤون الرياضية بقاعدة الملك سلمان الجوية محمد الدريهم فريق الخويلدية بكأس بطولة مهرجان براعم المستقبل للكرة الطائرة، عقب فوزه على الهلال بنتيجة (2 - 0) في المباراة الختامية التي أقيمت اليوم على صالة قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض.
وقلّد عضوا مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة محمد فقيه وعبد المحسن آل عبيد براعم الهلال بالميداليات الفضية، وبراعم الهداية بالميداليات البرونزية عقب إحرازهم المركز الثالث بتغلبهم على اليرموك بشوطين مقابل لا شيء في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، فيما كرم رئيس اللجنة الفنية حسين سليس وعضو اللجنة الفنية علي الشيخي براعم الأهلي لحصولهم على المركز الخامس بعد انتصارهم على الترجي بشوطين نظيفين، خلال مواجهتي تحديد المركزين الخامس والسادس.

بعد إسقاط الهلال.. الخويلدية بطلاً لـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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