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5 أسباب وراء إنشاء شركة "كدانة" المملوكة للهيئة الملكية لمكة والمشاعر.. تعرف عليها

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5 أسباب وراء إنشاء شركة "كدانة" المملوكة للهيئة الملكية لمكة والمشاعر.. تعرف عليها 5 أسباب وراء إنشاء شركة "كدانة" المملوكة للهيئة الملكية لمكة والمشاعر.. تعرف عليها

5 أسباب وراء إنشاء شركة

أُنشئت شركة كدانة المملوكة بالكامل للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ لتكون المطور الرئيس بالمشاعر المقدسة وحماها، وتتخذ من مشعر منى مقراً لها؛ ويرأس مجلس إدارتها الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز.

وهناك خمسة أدوار لـ"كدانة"، هي؛ زيادة الطاقة الاستيعابية في المشاعر المقدسة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الحجاج لأداء فريضة الحج، وتطوير المشاعر المقدسة وتهيئة حماها ورفع مستوى الجذب لها وجعلها مركزاً حضارياً مستداماً، وإدارة خدمات المرافق العامة بالمشاعر المقدسة، ورفع الكفاءة التشغيلية بها طوال العام، إلى جانب تنفيذ البنية التحتية، وتصميم العقارات بالمشاعر المقدسة وضمان جاهزيتها لضيوف الرحمن، وتوحيد الجهود وضبط العمل في المشاعر المقدسة بدعم الجهات ذات العلاقة لتطبيق أعلى معايير الجودة لضمان سلامة الحجاج وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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