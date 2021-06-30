موعد مباريات ربع نهائي يورو 2020

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تنطلق مباريات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 يوم الجمعة المقبل، بلقائي سويسرا وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا.

وتستكمل لقاءات ربع نهائي يورو 2020 يوم السبت بمواجهتي التشيك والدنمارك وأوكرانيا وإنجلترا، ويقام اللقاء الأول في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة فيما يكون الثاني عند التاسعة.

وودع عدد من المنتخبات الكبرى البطولة من الدور ثمن النهائي يأتي في مقدمتهم فرنسا صاحب التتويج المونديلي الأخير والبرتغال حاملة لقب يورو 2016 بالإضافة إلى هولندا وألمانيا.

وتشهد النسخة الحالية من يورو 2020 صراعاً كبيراً على لقب هدف المسابقة وذلك بعد مغادرة صاحب الصدارة البرتغالي كريستيانو رونالدو ووصيفه بـ4 أهداف كريم بنزيما.

ويتواجد باتريك شيك مهاجم الدنمارك برصيد 4 أهداف وهو نفس رصيد لاعب السويد إميل فورسبرج ويأتي البلجيكي روميلو لوكاكو بثلاثة أهداف متساوياً مع رحيم إسترلينج وهاريس سيفيروفيتش لاعب سويسرا.