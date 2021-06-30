خبيرة علاقات: المرأة لا تنسى مثل الرجل

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قال ياسمين ياقوت، خبيرة العلاقات الأسرية، إن المرأة لا تنسى مثل الرجل، ولذلك قد تقوم بذكر السلبيات التي حدثت طيلة السنوات السابقة في أي مشاجر بينها وبين زوجها.

وتابعت «ياقوت»، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي، ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن ذكر المرأة لكل السلبيات التي حدثت في 10 سنوات في أي مشكلة، يحدث بدون وعي، معقبة :«دا يحصل بدون وعي، نتيجة تركيبة الأنثى»

وأشارت إلى أن الزوجة تعيش دور الأم على الزوج، وهذا خطا تقع فيه الزوجة بصورة كبيرة، مستطردة: «الزوجة بتتحمل مسؤوليات بتاع الزواج، وتعمل على توجيه له النصائح بصورة مماثلة للأم»