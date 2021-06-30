البحث عن 4 مفقودين أسفل أنقاض عقار الدخيلة المنهار في الإسكندرية

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تواصل قوات الحماية المدنية جهودها لرفع أنقاض العقار المنهار بمنطقة الدخيلة الجبل غرب الإسكندرية، فيما يجري البحث عن 4 مفقودين تحت الأنقاض.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا يفيد انهيار عقار مأهول بالسكان بمنطقة الدخيلة الجبل بحي العجمي، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار المنهار مساحته حوالي 100 متر مربع تقريبا، مكون من طابق أرضى وثلاثة طوابق علوية، بكل طابق شقتين، مأهول بالسكان، تقطنه 7 أسر.

وأسفر انهيار العقار، اليوم الأربعاء، عن مصرع «سعاد زغلول يوسف»، 60 سنة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة.

فيما أصيب 4 آخرين منهم «ريتاج مجدي محمد السيد» 10 سنوات، بكدمات بعموم الجسم، و«علي جابر أمين» 17 سنة بكدمات بعموم الجسم، وجرى نقلهما إلى مستشفى جمال حمادة.

وتواصل قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض يدويا بسبب ضيق الشارع وعدم تمكن دخول المعدات بحثًا عن 4 أشخاص آخرين مفقودين جراء الانهيار.

في سياق متصل بدأت نيابة الدخيلة، بإشراف المستشار محمود زغلول، رئيس النيابة، التحقيق في الواقعة، والذي أمر بالتحفظ على ملف العقار بحى العجمى وإحضاره إلى النيابة العامة خشية التلاعب فيه، واستدعاء مسؤولي الحي لسؤالهم، وتشكيل لحنة هندسية لمعاينة العقار المنهار وتوضيح أسبابه ومدى تأثيره على العقارات المجاورة، وسؤال المصابين بالمستشفى وشهود الواقعة وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

البحث عن 4 مفقودين أسفل أنقاض عقار الدخيلة المنهار بالإسكندرية- صور

البحث عن 4 مفقودين أسفل أنقاض عقار الدخيلة المنهار بالإسكندرية- صور

البحث عن 4 مفقودين أسفل أنقاض عقار الدخيلة المنهار بالإسكندرية- صور

البحث عن 4 مفقودين أسفل أنقاض عقار الدخيلة المنهار بالإسكندرية- صور

البحث عن 4 مفقودين أسفل أنقاض عقار الدخيلة المنهار بالإسكندرية- صور