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مصرع شخصين فى حادث سير على طريق العلمين

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مصرع شخصين فى حادث سير على طريق العلمين مصرع شخصين فى حادث سير على طريق العلمين

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وقع حادث تصادم بين سيارتين بالكيلو 63 طريق العلمين وادي النطرون، أسفر عن مصرع كلا من محمد صلاح إسماعيل، 27 سنة، من أسيوط، وجمال محمود مسعد عبدالواحد، 60 سنة، من حلوان والجثتان تحت تصرف النيابة العامة بثلاجة مستشفى الحمام المركزي.

كان مستشفى الحمام المركزى استقبل سيارتين للإسعاف تحملان جثتين في حادث سير على طريق العلمين وادى النطرون نتيجة تصادم سيارتين على الطريق. وتم التحفظ على الجثتين بثلاجة المستشفى لحين وصول ذويهم لاستلام الجثتين، بعد انتهاء مفتش الصحة من كتابة تقريره عن الحادث بعد ت قيع الكشف الطبى على الجهتين وانتظار لتصريح النيابة بدفن الجثتين.

المصرى اليوم

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