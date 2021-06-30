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مايا مرسى: فرض الوصاية على الفتيات جريمة

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مايا مرسى: فرض الوصاية على الفتيات جريمة مايا مرسى: فرض الوصاية على الفتيات جريمة
القاهرة - " وكالة أخبار المرأة "

علقت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، على الواقعة المعروفة إعلامية بـ"فتاة الفستان" والواقعة المعروفة بـ"فتاة المايو الشرعي"، أنه من حق البنت أن تُحترم بغض النظر عن اللبس الذي ترتديه، وأنه ليس من حق أي شخص أيا كان منصبه التعليق علي ملابس الفتيات.
وأضافت مرسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي "، أن فكرة فرض الوصاية علي الفتيات جريمة غير مشروعة يعاقب عليها القانون، تحت مظلة الدستور المصري الذي يذخر بعدد كبير من قوانين حماية المرأة ومناهضة التنمر، وفي ظل قيادة الرئيس ودعواته المتكررة لتمكين المرأة المصرية وتوليها المناصب القيادية.
وأشارت إلى أن المجتمع المصري لم يكن بهذه الحال من التهكم والانتهاك المتكرر لحقوق المرأة، مما جعل دائرة السيدات عنيفة وأكثر عنفا يوما بعد يوم.
واختتمت، أنها تواصلت مع فتاة الفستان، للوقوف علي مستجدات الأمور، وأن المجلس القومي للمرأة يساندها بشدة في موقفها وقضيتها، وعلي الجهة المقابله تعمل علي  التواصل مع فتاة المايو الشرعي.

وكالة أخبار المرأة

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