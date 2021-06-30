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يبحث سفر «سيسيه» إلى ألمانيا بعد تأكد غيابه سنة عن الملاعب

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الزمالك يبحث سفر «سيسيه» إلى ألمانيا بعد تأكد غيابه سنة عن الملاعب يبحث سفر «سيسيه» إلى ألمانيا بعد تأكد غيابه سنة عن الملاعب

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تأكد غياب رزاق سيسيه، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ، المعار إلى نادي الاتحاد السكندري، عن الملاعب سنة كاملة بعد تعرضه للإصابة بكسر في «صابونة الركبة».

وينتظر أن يحسم مسؤولو الزمالك مصير علاج اللاعب خلال الفترة المقبلة، سواء بإكماله داخل القاهرة، أو سفره للعرض على أحد الأطباء المتخصصين في ألمانيا.

وأبدي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، رغبته في عدم تجديد إعارة اللاعب للاتحاد قبل تعرضه للإصابة وعودته لصفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل.

ويواصل الفريق الكروي الأول تدريباته على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، بمقر النادي بميت عقبة، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة المقبلة بالدوري، وينتظر أن يخفض باتريس كارتيرون المعدلات التدريبية والأحمال للمجموعة التي شاركت أمام المقاصة في مباراة الدوري الأخيرة، بعد الراحة السلبية التي حصلوا عليها عقب مواجهة مصر المقاصة في الدوري، والارتقاء بالمعدلات التدريبية للمجموعة التي لم تشارك تحسبًا للاعتماد على أي منهم خلال المواجهة المقبلة.

المصرى اليوم

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