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قائمة بيراميدز لمباراة الأهلي في الدوري

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قائمة بيراميدز لمباراة الأهلي في الدوري قائمة بيراميدز لمباراة الأهلي في الدوري

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أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الأهلي في الدوري الممتاز، والتي تقام على استاد الأهلي بالسلام في التاسعة من مساء الخميس.

وتضم القائمة المختارة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل دونجا - عبدالله السعيد - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد الشيخ - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - رمضان صبحي.

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.

المصرى اليوم

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