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الاتفاق يدشن برنامجه الإعدادي للموسم الجديد 201 2 /2022

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الاتفاق يدشن برنامجه الإعدادي للموسم الجديد 201 2 /2022 الاتفاق يدشن برنامجه الإعدادي للموسم الجديد 201 2 /2022
بقيادة المدرب الوطني "العطوي"

الاتفاق يدشن برنامجه الإعدادي للموسم الجديد 201 2 /2022

تنطلق مساء غدٍ الخميس، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، على ملعب عبد الله الدبل بالنادي استعدادًا للموسم الرياضي الجديد2021/2022، تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي والذي يقود الفريق للموسم الثالث على التوالي.

حيث من المقرر أن يخوض فارس الدهناء المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي في الدمام، والتي ستكون مرحلة تجمع اللاعبين تتخللها الفحوص الطبية على مدار عدة أيام وذلك في المستشفى السعودي الألماني (الراعي الطبي للنادي) بالدمام قبل إقامة المعسكر الخارجي والذي سيعلن عن تفاصيله لاحقًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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