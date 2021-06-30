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الجيش الجزائري ينفذ مناورات بالذخيرة الحية قرب الحدود الليبية

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الجيش الجزائري ينفذ مناورات بالذخيرة الحية قرب الحدود الليبية الجيش الجزائري ينفذ مناورات بالذخيرة الحية قرب الحدود الليبية
"الدفاع" بيّنت أنها تهدف إلى اختبار الجاهزية القتالية

الجيش الجزائري ينفذ مناورات بالذخيرة الحية قرب الحدود الليبية

نفذ الجيش الجزائري، اليوم (الأربعاء)، مناورات "نصر 2021" بالذخيرة الحية في مدينة جانت الواقعة بجنوب شرق البلاد قرب الحدود الليبية، تحت إشراف رئيس الأركان السعيد شنقريحة.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أن "هذا التمرين التكتيكي المنفذ بالذخيرة الحية يهدف إلى اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع، وتدريب القادة على قيادة العمليات، وتطوير معارفهم في التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ ووضعهم في جو المعركة الحقيقية.

من ناحية أخرى، ذكر شنقريحة أن تنمية الخبرة القتالية وترسيخ المعارف والقدرات، هي غايات عملياتية لا سبيل إلى تحقيقها إلا من خلال العمل الميداني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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