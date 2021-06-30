المركز القومى للترجمة يقدم خصومات في معرض الكتاب

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يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، في الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء الموافق 30 يونيو ويستمر حتى 15 يوليو المقبل.

تضم القائمة المشاركة مجموعة كبيرة من أهم وأحدث الإصدارات نذكر منها :«فتيات خلف قضبان»، «سجون نختار أن نحيا فيها»، «الأزمات الشرقية: المسألة الشرقية واللعبة الكبرى»، «لغز الوعي»، «الغصن الذهبي»، «التفسير الإبداعي للأحلام»، «عوالم متنوعة في القص والعوالم الممكنة»، «الفلسفة الفرنسية في القرن العشرين»، «الأولاد البنات يتعلمون بطرق متباينة: دليل المعلمين والآباء»، «كتابة المذكرات الشخصية في القرن العشرين»، «مدخل ومنهجيات البحث في العلوم الاجتماعية»، «النباتات والمخ البشري»، «مبادئ تاريخ الفن»، «القيادة غير التقليدية»، «رؤية نانوية: هندسة المستقبل»، «تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية»، «الاحتجاج: مقدمة ثقافية للحركات الاجتماعية»، «أماكن صغيرة وقضايا كبيرة»، «تاريخ أوروبا في العصر الحديث»، «فكرة الطبيعة»، «تاريخ العرب العام»، «الإمبريالية والهوية الثقافية وكرة القدم»، «المناورة الاستراتيجية في الخطاب الحجاجي»، «الحداثة الثورية»، «الغرفة العائمة»، «السعي وراء المجد»، «تاريخ البحث النقدي التاريخي للعهد القديم»، «السياسة الأخلاقية»، «موسكو-القاهرة»، «طه حسين من الأزهر للسوربون»، «اللسانيات»، «مدخل إلى الايديولوجيات السياسية» و«مناهج التحليل النقدي للخطاب».

جدير بالذكر أن منفذ البيع بمقر المركز القومي للترجمة سوف يعمل يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً طوال فترة إقامة المعرض مع تقديم خصومات معرض الكتاب على جميع الإصدارات.