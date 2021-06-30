أخبار عاجلة

«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
وائل جسار يحيي حفل عيد الأضحى في الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

السياحة والآثار تعلن ضبط 203 عملات أثرية ترجع لحقب مختلفة

Print
السياحة والآثار تعلن ضبط 203 عملات أثرية ترجع لحقب مختلفة السياحة والآثار تعلن ضبط 203 عملات أثرية ترجع لحقب مختلفة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الوحدة الأثرية بمنى الركاب ٣ بمطار القاهرة الدولي بالتعاون مع شرطة تأمين الركاب بالميناء القاهرة الجوي، من ضبط 203 عملات أثرية ترجع لحقب مختلفة من العصورالمصرية القديمة ومنها اليونانية والرومانية والبيزنطية، كانت بحوزه أحد الركاب.

أوضح حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، أنه فور إبلاغ الوحدة الأثرية، تم تشكيل لجنة من الآثرين المختصين برئاسة د. رمضان «مدير الوحده الأثرية بمبني الركاب رقم 3»، التي بدورها قامت بفحص المضبوطات وإعداد تقرير فني، مؤكدة أن عملية الفحص والمعاينة أكدت أثرية العملات وأنها تخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنه ١٩٨٣ وتعديلاته وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.


أوضحت هناء المشهور مدير عام مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة، أن العملات عبارة عن مجموعة من العملات الأجنبية والمصرية والعربية تضم ٣٦ عملة من العصر اليوناني، و٥٨ من العصر الروماني وعملة من العصر البيزنطي و١٠٨ مختلفة الأشكال والاحجام ولكنها مطموسة المعالم لأنها مغطاة بطبقات من الصدا وعوامل القدم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شيرين عبدالوهاب تتوعد مستغلي اسمها في حفل إحدى الجامعات الخاصة

شيرين عبدالوهاب تتوعد مستغلي اسمها في حفل إحدى الجامعات الخاصة

في ذكرى عيد ميلادها.. نور عمرو دياب توجه رسالة إلى والدتها شيرين رضا

في ذكرى عيد ميلادها.. نور عمرو دياب توجه رسالة إلى والدتها شيرين رضا

صفر المية الحالة ضنك ✋ طفل المهرجانات معاذ موزة فى ميدلى بين أغانيه وأغانى شيرين وأحمد سعد

صفر المية الحالة ضنك ✋ طفل المهرجانات معاذ موزة فى ميدلى بين أغانيه وأغانى شيرين وأحمد سعد

سر لقاء سوسن بدر وشيرين رضا في «بلونة» أعلى جبل لبنان.. تعرف على التفاصيل

سر لقاء سوسن بدر وشيرين رضا في «بلونة» أعلى جبل لبنان.. تعرف على التفاصيل