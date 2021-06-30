السياحة والآثار تعلن ضبط 203 عملات أثرية ترجع لحقب مختلفة

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تمكنت الوحدة الأثرية بمنى الركاب ٣ بمطار القاهرة الدولي بالتعاون مع شرطة تأمين الركاب بالميناء القاهرة الجوي، من ضبط 203 عملات أثرية ترجع لحقب مختلفة من العصورالمصرية القديمة ومنها اليونانية والرومانية والبيزنطية، كانت بحوزه أحد الركاب.

أوضح حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، أنه فور إبلاغ الوحدة الأثرية، تم تشكيل لجنة من الآثرين المختصين برئاسة د. شيرين رمضان «مدير الوحده الأثرية بمبني الركاب رقم 3»، التي بدورها قامت بفحص المضبوطات وإعداد تقرير فني، مؤكدة أن عملية الفحص والمعاينة أكدت أثرية العملات وأنها تخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنه ١٩٨٣ وتعديلاته وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.



أوضحت هناء المشهور مدير عام مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة، أن العملات عبارة عن مجموعة من العملات الأجنبية والمصرية والعربية تضم ٣٦ عملة من العصر اليوناني، و٥٨ من العصر الروماني وعملة من العصر البيزنطي و١٠٨ مختلفة الأشكال والاحجام ولكنها مطموسة المعالم لأنها مغطاة بطبقات من الصدا وعوامل القدم.