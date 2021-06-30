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حسن شاكوش ووائل كفوري يتصدران قوائم الاستماع فى يونيو

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حسن شاكوش ووائل كفوري يتصدران قوائم الاستماع فى يونيو حسن شاكوش ووائل كفوري يتصدران قوائم الاستماع فى يونيو

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نشرت أنغامي اليوم، ٣٠ يونيو عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالتطبيق، الأغاني التي تصدّرت الاستماعات في معظم الدول العربية لشهر يونيو في ، ، لبنان، العراق، الجزائر، المغرب وتونس.

وتصدرت أغنية حبيبتي لحسن شاكوش وياسمين رئيس الاستماعات في مصر حيث احتلت المركز الأول. واحتل عفروتو المرتبه الثانية بتراك مش بالحظوظ.

وفي بالسعودية تصدرت أغنية براڤو عليك لبدر الشعيبي وعبدالعزيز الويس وحنين الكندرى قائمة الاستماعات، وجاءت في المركز الثاني أغنية النفخة الكدابة لعلى كاكولى، أما وائل كفوري فمازال متصدر قوائم الاستماع في لبنان وباقي قوائم الاستماع العربية بأغنية كلنا مننجر (من مسلسل داون تاون). وجاءت في المركز الثاني أغنية ممكن لسيف نبيل وبلقيس والملاحظ تصدرها أيضا في معظم قوائم الاستماع العربيه لهذا الشهر.

المصرى اليوم

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