"الصناعي الثانوي" بمكة يعلن شروط القبول لبرامجه بمكافأة شهرية 800 ريال

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يمكن للمتدرب الحصول على دعم يصل إلى 3 ملايين ريال لمشروعه الخاص

يعلن المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة فتح باب القبول لبرامج المعهد بدءًا من ١٤٤٢/ ١١/ ٢٤ حتى تاريخ ١٤٤٢/ ١٢/ ٤، وذلك من خلال بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وفي التفاصيل، أوضح مدير المعهد ياسين بن سامي عيسى أن القبول سيكون على مسارين: المسار الأول برامج الدبلوم الثانوي، ومدتها ٣ سنوات. والتخصصات المتاحة في هذا المسار: (الحاسب الآلي وتطبيقاته - الكهرباء الإنشائية - ميكانيكا السيارات - ميكانيكا التبريد).

والمسار الثاني مدته فصل تدريبي واحد. والتخصصات المتاحة في هذا المسار هي: (إدخال البيانات ومعالجة النصوص - أساسيات تشخيص أعطال السيارات - أساسيات التبريد والوحدات المجزأة - تركيبات الصفائح).

وبيَّن وكيل المعهد لشؤون المتدربين، المهندس هاشم الشيخ، مزايا الالتحاق بالمعهد، وأهمها أنه يُصرف للمتدرب المنتظم في التدريب مكافأة شهرية مقدارها (800) ريال، ويُمنح الأولوية لخريجي معاهد الدبلوم للقبول في الكليات التقنية بالسعودية، مع إمكانية الحصول على دعم مالي يصل إلى 3000000 ريال عند فتح الخريج مشروعه الخاص.

وأكد وكيل شؤون المتدربين شروط القبول، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الكفاءة المتوسطة، وأن لا يكون لدى المتقدم شهادة تدريب تقني أو مهني سابقة تعادل أو تفوق مستوى الشهادة المتقدَّم عليها، وأن يكون لائقًا طبيًّا للتخصص المتقدم له، وأن يكون غير موظف، ومتفرغًا للتدريب.