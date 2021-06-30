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"دلتا" ينتشر في أمريكا.. ومخاوف من ظهور طفرات جديدة

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"دلتا" ينتشر في أمريكا.. ومخاوف من ظهور طفرات جديدة "دلتا" ينتشر في أمريكا.. ومخاوف من ظهور طفرات جديدة
توقَّع أن يصبح السلالة السائدة في البلاد

ذكرت "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء أن متحور "دلتا" من المستجد منتشر في الولايات الأمريكية كافة؛ ما أثار مخاوف لدى خبراء الصحة بشأن طفرات جديدة من "كوفيد-19".

وتوقع مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن يصبح متحور "دلتا" السلالة السائدة في الولايات المتحدة.

ويشير أطباء إلى أن عدم تلقي نصف مواطني الولايات المتحدة اللقاح المضاد لـ"كورونا" بشكل كامل يمكن أن يتسبب في عودة انتشار الفيروس في فصل الخريف القادم مع بدء عودة الأطفال إلى المدارس، خاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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