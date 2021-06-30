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عادل طعيمة رئيساً لقطاع الناشئين بسموحة

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عادل طعيمة رئيساً لقطاع الناشئين بسموحة عادل طعيمة رئيساً لقطاع الناشئين بسموحة

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قرر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، تعيين عادل طعيمة، رئيس قطاع الناشئين السابق بالنادي الأهلي، رئيساً لقطاع الناشئين للنادي السكندري في الفترة المقبلة، خلفًا لصلاح الناهي، الذي تولى قطاع البراعم والأكاديميات.

واجتمع رئيس سموحة، اليوم الأربعاء، مع عادل طعيمة، لإنهاء الاتفاق على قيادة الناشئين في الفترة المقبلة، حيث يأمل مجلس إدارة النادى أن يستعيد بريقه و قدرته على إمداد الفريق الأول بالمواهب القادرة على تمثيل النادي السكندرى.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بسماحة، يقدم نتائج مميزة في مسابقة الدوري هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 40 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات وتعادل في 16 مباراة وتعرض للهزيمة في 3 لقاءات، أحرز لاعبوه 43 هدفًا وتلقت شباكه 33 غيرها.

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