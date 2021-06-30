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: ندعو واشنطن للعودة إلى خطة العمل الشاملة فورا

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روسيا: ندعو واشنطن للعودة إلى خطة العمل الشاملة فورا : ندعو واشنطن للعودة إلى خطة العمل الشاملة فورا

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شدد مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إنه يجب على الولايات المتحدة العودة فورًا إلى تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني.

وأكد نيبينزيا أنه لا بديل عن خطة العمل الشاملة المشتركة. وكما أشار الممثل الدائم، يجب الآن تكريس كل الجهود لاستعادة الخطة.

وقال: «الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى ذلك في تقريره، وعملياً هذا يعني أنه يجب على الولايات المتحدة العودة فورًا إلى الامتثال الكامل لمتطلبات القرار 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة، ويجب على الجانب الإيراني اتخاذ تدابير فورية ردا على هذه الخطوات وإلغاء جميع الالتزامات التي جمدها سابقًا، وقبل كل شيء ضمان شفافية البرنامج النووي الإيراني والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

في غضون ذلك، أعلنت الولايات المتحدة أن الجولات القليلة الأخيرة من محادثات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، ساعدت في بلورة الخيارات التي ينبغي اتخاذها من قبل طهران وواشنطن لتحقيق عودة متبادلة للامتثال لبنود الاتفاق.

المصرى اليوم

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