أخبار عاجلة

صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل -
ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"اللهيبي":  حققت مكاسب كبيرة عبر رحلة التعليم الرقمي

Print
"اللهيبي": السعودية حققت مكاسب كبيرة عبر رحلة التعليم الرقمي "اللهيبي":  حققت مكاسب كبيرة عبر رحلة التعليم الرقمي
أكد في افتتاح منتدى التعليم الافتراضي أنها تجاوزت التحديات كافة خلال الجائحة

أكد طلال بن مبارك اللهيبي، المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، أن حققت مكاسب تعليمية كبيرة في رحلة التعليم الرقمي، وتجاوزت التحديات والعقبات كافة خلال الجائحة.

وبيَّن "اللهيبي" خلال افتتاح منتدى التعليم الإلكتروني الافتراضي، الذي تنظمه جامعة الطائف بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، أنه بعد عام من الرحلة التعليمية عن بُعد، التي عاشها الوطن، وخاض تجربتها التعليم من خلال منصة مدرستي، فقد كان عامًا مليئًا بقصص النجاح التي سطَّرها أبناء وبنات الوطن من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور بعد أن فرضت جائحة كورونا على العالم أجمع ظروفًا مختلفة. لافتًا إلى أن السعودية لم تقف متفرجة أمام ذلك، بل كانت متفردة في كل قراراتها، ومن ذلك التعليم عن بُعد؛ لضمان استمرار رحلة تعليمية متميزة للطلاب والطالبات.

وأضاف "اللهيبي" بأن وزارة التعليم استطاعت تجاوز التحديات والعقبات كافة، وتذليل الصعوبات، وتوفير الوسائل التعليمية كافة الممكّنة لاستمرار العملية التعليمية دون توقُّف، ومن ذلك منصة مدرستي وقنوات عين، وغيرها من الأدوات التي توفر للطلاب والطالبات تعليمًا نوعيًّا في المدن والقرى والهجر كافة، وبمخرجات متميزة. لافتًا إلى أن مرحلة التعليم عن بُعد، أو التعليم الإلكتروني، مرحلة جديدة، أرست دعائمها وزارة التعليم، وأسست لها تأسيسًا نوعيًّا ضمن أساليبها التعليمية المبتكرة والحديثة.

وأشار إلى أن منتدى التعليم الإلكتروني الذي بادرت جامعة الطائف بتنظيمه بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ليس إلا تعزيزًا للصورة المشرقة عن رحلة التعليم الإلكتروني من خلال ما يتناوله المنتدى من أوراق عمل نوعية، يقدمها نخبة من الأكاديميين والتربويين، تعزز مكانة التعليم الإلكتروني عبر تبني الاستراتيجيات، وتطوير الأفكار والرؤى والمقترحات التي تسهم في تطوير التعليم الإلكتروني، والارتقاء به؛ ليصبح أنموذجًا يُحتذى بين دول العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

أبرزها نيوم.. السعودية تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى

أبرزها نيوم.. السعودية تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى

"العسومي": زيارة سُلطان عُمان إلى السعودية ترسخ وتؤكد عمق العلاقات بين البلدين

"العسومي": زيارة سُلطان عُمان إلى السعودية ترسخ وتؤكد عمق العلاقات بين البلدين