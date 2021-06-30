أخبار عاجلة

صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل -
ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ مطروح يعلن بدء تشغيل القطار الكهربائي

Print
محافظ مطروح يعلن بدء تشغيل القطار الكهربائي محافظ مطروح يعلن بدء تشغيل القطار الكهربائي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اجتماعًا الأربعاء، لمناقشة بدء أعمال تنفيذ مسار القطار الكهربي السريع بنطاق محافظة مطروح بداية من حدود مدينة الحمام حتى مدينة مرسى مطروح، وذلك بحضور المهندس أيمن المتولي، رئيس الإدارة المركزية للهئية العامة للطرق والكباري والنقل البري لمنطقة غرب الدلتا إسكندرية، ورؤساء المدن المعنية ومديري ومندوبي كافة القطاعات والمرافق المعنية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة البدء في تنفيذ أعمال القطار الكهربي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية الجديدة – العلملين – مطروح).

وبحسب بيان، الأربعاء، وجّه محافظ مطروح بضرورة التنسيق التام بين جميع الجهات المعنية، مع المرور يوم الأحد القادم على مسار خط القطار بداية من مدينة الحمام للوقوف على الطبيعة لتسجيل كافة الملاحظات أو المعوقات ووضع التصور لاتخاذ القرارات اللازمة، مع الوضع في الإعتبار أهمية المشروع القومي والإسراع في إزالة جميع العقبات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة»

صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة»

وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه

وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه

العالم يحتفل بـ«ميسى»

العالم يحتفل بـ«ميسى»

معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور

معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور