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والد الطفل رشيد: ابني حالته تتراجع.. والرئيس انتصر للإنسانية ()

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والد الطفل رشيد: ابني حالته تتراجع.. والرئيس السيسي انتصر للإنسانية (فيديو) والد الطفل رشيد: ابني حالته تتراجع.. والرئيس انتصر للإنسانية ()

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قال ياسر طه والد الطفل رشيد الذي خرجت والدته مستغيثة لإنقاذ حياته المستقبلية من مرض ضمور العضلات وتعرضه لعجز محتمل في حال عدم حصوله على حقنة يصل سعرها إلى 35 مليون جنيه، إنّ رشيد حالته تتراجع صحيًا، وتحاول الأسرة إعطاءه الحقنة في أقرب وقت، حينما يصل من إلى دبي، وينتهي من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أن ثمن العلاج اكتمل بفضل التبرعات.

وأضاف «طه» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أنه سبق ووجه النداء عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي لحث الآخرين على التبرع لرشيد والأطفال الذين يعانون من نفس المرض.

وتابع والد الطفل رشيد، أن حديث الرئيس عن مرضى ضمور العضلات كان منصفًا، وكنت أنتوى مناشدة الرئيس لعمل استثناء لعلاج ابني رشيد، لكن الرئيس وعد بتخفيض سعر الدواء لجميع مرضي ضمور العضلات، لافتا إلى أن الدولة ستساهم في تخفيض سعر العلاج عن طريق عمل التفاوض مع الشركة المصنعة.

وأردف «طه» أنه يدعو الجميع للتبرع في صندوق تحيا مصر، من أجل توفير العلاج اللازم لحالات مرضى ضمور العضلات، مشيرًا إلى أن تلك الحالات قد لا تتحمل انتظار الوقت حتى تتفاوض الدولة مع الشركة المصنعة لتخفيض سعر العلاج.

المصرى اليوم

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