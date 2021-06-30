إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 2000 متر في أرمنت غرب الأقصر

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شدّد العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، بإزالة كافة مخالفات التعدي على أرض أملاك الدولة بالمركز والقرى التابعة له، حيث شنت الوحدة المحلية حملة إزالة مكبرة بشارع الشهيد عبدالرحمن في أرمنت الوابورات.

وقال عاشور في بيان، الأربعاء، إن الحملة بدأت بتقاطع شارع أبوحطب وحتى مسجد الرحمن، وأسفرت عن إزالة مخالفات التعدي بالبناء على أرض أملاك الدولة ببناء عشش عشوائيه بالطوب الأحمر والطوب الأبيض والمونة الاسمنتية بارتفاع 3 أمتار على إجمالي مساحة 2000م٢ خلف العمارات السكنية.

وجرت الإزالة على كامل المسطح وإعادة الشيء إلى أصله واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف، كما تم رفع كافة الاشغالات والتعديات أمام العمارات السكنية، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر أشغال ومحاضر نظافة.

وتمت أعمال الحملة تحت إشراف مدير مرافق المركز ومسؤلي أملاك الدولة ومسؤلي الاشغالات ومشرفين وعمال المرافق والنظافة والتجميل.. يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظة الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.