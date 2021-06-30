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رئاسة الحرمين : تخصيص 25 مسارًا للطواف في الحرم المكي للحج

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رئاسة الحرمين : تخصيص 25 مسارًا للطواف في الحرم المكي للحج رئاسة الحرمين : تخصيص 25 مسارًا للطواف في الحرم المكي للحج

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كشفت السلطات اليوم الأربعاء، عن استعداداتها الجديدة لموسم الحج لهذا العام.

وجاء في تقرير مطول لصحيفة عكاظ، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، قد أعلن عن الخطة التشغيلية الجديدة لبلاده، والخاصة بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج هذا العام 1442.

وجاء إعلان عبدالرحمن السديس خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته الرئاسة بحضور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الإعلام المكلف، والذي أوضح خلاله السديس أن السلطات السعودية استعدت لموسم الحج لهذا العام بما يقارب 10 آلاف عامل، من المؤهلين والمدربين لخدمة الحجاج، بحسب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطلوبة.

وإضافة إلى هذا الرقم الخاص بخدمة الحجاج، فقد خصصت السلطات السعودية حوالي 5 آلاف عامل وعاملة لتعقيم المشاعر المقدسة، عبر أحدث التقنيات في مجال التعقيم، بهدف ضمان خلو بيئة المسجد الحرام من أي فيروسات أو أوبئة، حيث جاء في بيان المؤتمر الصحفي أنه تم إدراج الروبوتات الذكية، بجانب عدد من الآليات الحديثة في عمليات التعقيم، وذلك كله فضلا عن تخصيص 25 مسارا للطواف في الحرم المكي.

وأكد البيان السعودي اقتصار قرار المملكة حج هذا العام على 60 ألف حاج من داخل السعودية من المواطنين والمقيمين، بدعوى الحفاظ على سلامة الحجاج.

المصرى اليوم

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