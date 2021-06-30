٥ قرارات عاجلة للنيابة بشأن عقار الدخيلة المنهار (صور)

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بدأت النيابة العامة بالإسكندرية، الأربعاء التحقيق في انهيار عقار الدخيلة غرب الإسكندرية.

وأمر المستشار محمود زغلول رئيس نيابة الدخيلة بالتحفظ على ملف العقار بحى العجمى وإحضاره إلى النيابة العامة خشية التلاعب فيه، واستدعاء مسؤولى الحى لسؤالهم، وتشكيل لحنة هندسية لمعاينة العقار المنهار وتوضيح أسبابه ومدى تأثيره على العقارات المجاورة، وسؤال المصابين بالمستشفى وشهود الواقعة وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

انهار عقار قديم بمنطقة الدخيلة بحي العجمي الإسكندرية، الأربعاء، مكون من ٣ طوابق تقطنه ٧ أسر ووتم انتشال جثة إحدى السيدات من تحت الانقاض فضلا عن إصابة شاب وطفلة صغيرة تم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج. وجارى البحث عن ضحايا أخرين تحت الانقاض. فيما تواجه معدات الحماية المدنية صعوبات في الوصول إلى مقر العقار المنهار، بسبب ضيق الشوارع.

تلقت غرفة عمليات حي العجمي، بلاغا يفيد انهيار عقار بشارع البرسيم بمنطقة الدخيلة الشمعدان، وانتقل ضباط قسم شرطة الدخيلة وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه بناء قديم مكون من 3 طوابق وانهياره وسط أنباء عن وجود ضحايا.

جرى وضع حواجز حول العقار، وذلك حفاظا على سلامة المارة والسيارات، فيما تواصل قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض بحثا عن ضحايا.

ننشر أسماء ضحايا عقار الدخيلة المنهار غرب الإسكندرية

ننشر أسماء ضحايا عقار الدخيلة المنهار غرب الإسكندرية