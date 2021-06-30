أخبار عاجلة

وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل -
ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال» -
وائل جسار يحيي حفل عيد الأضحى في الإسكندرية -
صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور -
كارتيرون: محمد صبحي سينافس الشناوي في المستقبل.. وسيحرس مرمى المنتخب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

تسحب في كوالالمبور بمشاركة 12 منتخباً.. تقرب لقرعة تصفيات آسيا للمونديال

Print
تسحب في كوالالمبور بمشاركة 12 منتخباً.. تقرب لقرعة تصفيات آسيا للمونديال تسحب في كوالالمبور بمشاركة 12 منتخباً.. تقرب لقرعة تصفيات آسيا للمونديال

تسحب غدا الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور قرعة الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 بمشاركة 12 منتخباً.

وسيتم توزيع المنتخبات على مجموعتين، تضم كل منها 6 منتخبات، ويكون تصنيف المنتخبات للقرعة بحسب التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي (فيفا) في إصدار خاص يوم 18 يونيو.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى المونديال، فيما يتأهل الفائز بين ثالثي المجموعتين لخوض ملحق دولي.

وعلى مستوى آلية القرعة سيتم توزيع المنتخبات المتأهلة على ستة مستويات، ووضع التصنيف السعودي في المستوى الثالث بجانب منتخب الإمارات فيما جاء المستوى الأول «اليابان، إيران»، وفي المستوى الثاني «أستراليا، كوريا الجنوبية»، وفي المستوى الرابع «العراق، الصين»، وفي المستوى الخامس «عمان، سوريا»، وأخيرًا المستوى السادس «فيتنام، لبنان».

هذا ومن المقرّر أن تقام مباريات التصفيات في التواريخ التالية: 2 سبتمبر 2021، 7 سبتمبر2021، 7 أكتوبر 2021، 12 أكتوبر 2021، 11 نوفمبر 2021، 16 نوفمبر 2021، 27 يناير 2022، 1 فبراير 2022، 24 مارس 2022، و29 مارس 2022.

ومع حصول منتخب قطر مضيف 2022 على صدارة مجموعته في الدور الثاني، تأهلت للدور النهائي المنتخبات السبع الأخرى التي تصدرت مجموعاتها وهي: وسوريا وأستراليا وإيران واليابان والإمارات وكوريا الجنوبية، إلى جانب خمسة منتخبات تأهلت كأفضل الحاصلين على المركز الثاني وهي الصين وعمان والعراق وفيتنام ولبنان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كارتيرون: محمد صبحي سينافس الشناوي في المستقبل.. وسيحرس مرمى المنتخب

كارتيرون: محمد صبحي سينافس الشناوي في المستقبل.. وسيحرس مرمى المنتخب

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

أبرزها نيوم.. السعودية تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى

أبرزها نيوم.. السعودية تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى