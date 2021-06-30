أخبار عاجلة

وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل -
ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال» -
وائل جسار يحيي حفل عيد الأضحى في الإسكندرية -
صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور -
كارتيرون: محمد صبحي سينافس الشناوي في المستقبل.. وسيحرس مرمى المنتخب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تنفيذ 99 بالمائة من حديقة الأمير ماجد بتكلفة 80 مليون ريال

Print
استعداداً لافتتاحها كأكبر حديقة عامة بجدة

تنفيذ 99 بالمائة من حديقة الأمير ماجد بتكلفة 80 مليون ريال

أعلنت أمانة محافظة جدة إنجاز 99% من أعمال مشروع تطوير حديقة وممشى الأمير ماجد، على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 120 ألف م2، وبتكلفة تصل لنحو 80 مليون ريال.

جاء ذلك، ضمن مبادرات الأمانة التطورية لـ"أنسنة المدينة وتحسين جودة الحياة" والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأوضحت الأمانة أن المشروع يشهد وضع اللمسات الأخيرة قبل موعد التدشين الذي تقرر أن يكون خلال الأسابيع القادمة.

ولفتت إلى أن مشروع تطوير الحديقة والممشى يعد الأكبر من نوعه على مستوى مدينة جدة، ويهدف إلى زيادة المسطحات الخضراء، والإسهام في تحسين جودة الحياة، ورفع مستوى ممارسة الرياضة، لاحتواء الموقع على مسارات للمشي.

كما يشكل متنفساً مميزاً للسكان والزائرين، مصمماً وفق أعلى المعايير والمواصفات، ويوفر بيئة ترفيهية آمنة وجاذبة.

وتقع حديقة الأمير ماجد، وسط مدينة جدة على طريق المكرونة أمام ميدان الهندسة، وتضم في عناصرها تنفيذ ممشى بطول 2000 متر، بالإضافة لأكبر منطقة ألعاب أطفال في المدينة على مساحة كبيرة تصل لـ 8 آلاف م2، مدعومة بجميع الخدمات العامة والذكية.

كما تتكون الحديقة بجانب منطقة الألعاب، من مسطحات خضراء ودورات مياه وناد رياضي وساحات عامة ومواقف سيارات، إضافة للنوافير والمطاعم وأماكن مخصصة للعناية بالطفل.

تنفيذ 99 بالمائة من حديقة الأمير ماجد بتكلفة 80 مليون ريال

تنفيذ 99 بالمائة من حديقة الأمير ماجد بتكلفة 80 مليون ريال

تنفيذ 99 بالمائة من حديقة الأمير ماجد بتكلفة 80 مليون ريال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو

شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو

"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ

"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب

هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب