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كشف النائب حمادة الجبلاوي، عضو مجلس النواب، عن صدفة فضحت ما اعتبره «مافيا تزوير تأشيرات» منسوبة من وزارة التموين لإصدار تراخيص لإنشاء مخابز بمحافظة قنا، وموقعة من وزير التموين الدكتور على المصيلحي.

وقال النائب في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه ذهب لوكيل وزارة التموين بمحافظة قنا، لسؤالها عن سبب رفض كل طلبات النواب، بشأن إصدار تراخيص لإنشاء مخابز، فأخبرته بأن لديهم تأشيرات مباشرة من وزير التموين بإصدار تراخيص بالفعل من عدد من النواب، لافتًا إلى أنه بعد إطلاعه على هذه الطلبات، وجد بينها طلبا للنائب «ح. ع. ح» للترخيص بإنشاء مخبز، ممهورا بتأشيرة من الوزير، فاتصل بالنائب، الذي نفى تقديمه هذا الطلب.

وأضاف «الجبلاوي» أنه توجه مباشرة إلى وزارة التموين صباح اليوم الأربعاء، للتأكد من صحة الطلب، الذي نفى النائب علمه به، ففوجئ أثناء وجوده بمكتب الوزير بأن الخطاب المؤشّر عليه ليس له رقم صادر من الوزارة، وباستعلام الوزارة من «تموين قنا» ومطالبتها بإرسال صورة الخطاب الموجودة لديهم، تبين أن الخطاب الصادر من مكتب وزير التموين مختوم بخاتم النسر، ونفى الوزير علمه بصدور هذا الخطاب.

وتابع النائب: «وزير التموين أصدر أوامره مباشرة بتحرير مذكرة بكل التأشيرات التي صدرت للمحافظة لإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها».

ولفت «الجبلاوي» إلى أن «هذه الواقعة التي حدثت بالصدفة تكشف وجود مافيا إصدار تأشيرات للترخيص بإنشاء مخابز»، مؤكداً أنه سيتقدم غداً بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين بشأن هذه القضية.